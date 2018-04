Overnemer Nakhid "Goede kans op licentie" KV Kortijk - Lierse 2-1 30 april 2018

Lierses kersverse overnemer David Nakhid was zaterdag in Kortrijk om 'zijn' club aan te moedigen. Vanuit zijn Belgische thuisbasis Waregem - waar hij samen met zijn vrouw Evelien woont - maakte Nakhid de korte verplaatsing naar het Guldensporenstadion. De voormalige international van Trinidad en Tobago legde na de partij zijn eerste (korte) verklaringen af als patron van de club. "Het waren hectische en stresserende dagen, maar dat hoort erbij. En de drukte is nog niet gedaan, want nu moeten we voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport nog een nieuwe licentie proberen te verkrijgen. Donderdag zal ik zelf bij het BAS meer toelichting geven over mijn plannen. Ik geef ons een goede kans om de licentie te halen. Stap voor stap komen we er dichter bij. Je merkt ook dat Lierse niet dood is. Kijk maar naar het enthousiasme van de supporters in Kortrijk. Dat hoop ik voortaan opnieuw meer te zien op het Lisp." (KDC)

