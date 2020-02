Exclusief voor abonnees Overnemer Blokker verdacht van fraude 26 februari 2020

De nieuwe eigenaar van Blokker, de 59-jarige Nederlander Dirk Bron, wordt verdacht van fraude en oplichting. De krant 'De Telegraaf' kreeg documenten in handen uit een strafrechtelijk onderzoek waarin hij genoemd wordt. Het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat de zaak leidt, heeft het over "het niet afdragen van omzetbelasting, verduistering, witwassen en oplichting". Bron zal zich voor voor de rechter moeten verantwoorden, maar de zitting moet nog worden gepland. De zakenman zelf zegt dat hij van niets weet. "Mensen zijn jaloers, dan krijg je dit soort verhalen."

