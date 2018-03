Overnames stuwen groei Sioen 01 maart 2018

00u00 0

De West-Vlaamse textielgroep Sioen zag zijn omzet vorig jaar met 30% stijgen, tot 473 miljoen euro. Dat was voor het grootste deel te danken aan overnames, zoals die van de Britse James Dewhurst Groep. Tel je die niet mee, dan steeg de omzet slechts met 5,7%. Wel slaagde Sioen er nog niet helemaal in om de duurdere grondstoffenprijzen door te rekenen. Het operationele resultaat zakte van 44,5 miljoen euro tot 41,5 miljoen. Netto bleef daar 21,9 miljoen van over, tegenover 26 miljoen een jaar geleden. Toch kan het dividend hoger. De groep belooft 0,56 euro per aandeel uit te keren, waar dat over 2016 nog 0,53 euro was. Voor het nieuwe jaar zijn de vooruitzichten "aardig positief", laat topvrouw Michèle Sioen nog weten. Zo plant de Manager van het Jaar 35 miljoen euro aan investeringen. Bedoeling is in de eerste plaats de capaciteit van de garenspinnerij in Moeskroen te vergroten, om van daaruit de overgenomen bedrijven te beleveren, weet 'De Tijd'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN