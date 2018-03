Overname lierse nog niet rond 19 maart 2018

Ook afgelopen weekend raakte het overnamedossier van Lierse nog niet definitief rond. Binnen de club werd daar nochtans min of meer op gerekend. Volgens Lierse is er zeker nog een deal mogelijk met één van twee geïnteresseerde buitenlandse partijen, maar verloopt alles wat trager. Het is nu afwachten hoe de spelers vandaag zullen reageren. Zij dreigden met een staking voor de financiële impasse. (KDC)

