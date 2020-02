Exclusief voor abonnees Overname KVO vandaag rond? 14 februari 2020

00u00 0

In Oostende wordt de laatste hand gelegd aan het overnamedossier. De Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group plaatst zoals verwacht eerstdaags, mogelijk vandaag, de handtekening en wordt zo hoofdaandeelhouder van de kustploeg. Na een grondige audit, die meerdere weken in beslag nam, lijkt KV Oostende bij deze gered. Bedoeling is dat de Fransman Gauthier Ganaye (31) als CEO de touwtjes in handen neemt in de Versluys Arena, daar waar voorzitter Franck Dierckens als een soort van papieren preses over het operationele luik zal waken. Pacific boog zich over het stadiondossier, maar zag uiteindelijk geen heil in een overname van Couckes tribune. Anders dan KVO eerder communiceerde werden er dan ook weinig of geen onderhandelingen gevoerd tussen Alychlo, het bedrijf van Coucke, en Pacific. De huur van 1,2 miljoen euro vormde een struikelblok, maar finaal knappen de Amerikanen niet af op het noodzakelijk kwaad. Pacific maakt zich sterk dat het van Oostende een club kan maken die break-even draait, dit onder meer door de invoering van data-analyse, wat wel degelijk het plan is van de toekomstige eigenaars. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis