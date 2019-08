Exclusief voor abonnees Overmeire lang out 16 augustus 2019

Lokeren-kapitein Killian Overmeire (33) is maanden out met een achillespeesblessure. De middenvelder heeft een zware ontsteking aan de achillespees met uitrafeling - lees: een scheurtje. Wellicht is hij pas over drie maanden fit. (MVS)