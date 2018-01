Overlijden ereschepen 00u00 0

In het artikel over het overlijden van ereschepen Jozef Ingelbeen (79) stond gisteren verkeerdelijk dat hij negen jaar burgemeester is geweest. Hij was negen jaar schepen: eerst drie jaar onder burgemeester wijlen Norbert De Meerschman en nadien zes jaar onder burgemeester wijlen Rosa Martens. Jozef Ingelbeen was ook negen jaar gemeenteraadslid. Hij zetelde onafgebroken in de gemeenteraad van begin 1977 tot begin 1995. (DBEW)