Overleven 22 mei 2018

Geachte minister Van Overtveldt, mijn moeder van 85 jaar heeft zonet haar belastingbrief ontvangen. Ze moet maar liefst 350 euro belastingen betalen. Ondanks het feit dat ze leeft van een overlevingspensioen van 1.235 euro per maand. Ze betaalt elke maand 650 euro huur en de vaste kosten, zoals elektriciteit, verwarming en verzekeringen. Op het eind van de maand houdt ze zo'n 250 euro over. Ik vind het gewoon schandalig hoe ouderen die altijd heel hard hebben gewerkt, in de armoede geduwd worden. Vorig jaar had u beloofd dat u de belastingen zou herzien voor de minimuminkomens. Hoe dan? Vorig jaar moest mijn moeder 82 euro betalen, nu maar liefst 350! Zou u één maand willen ruilen met mijn moeder, meneer de minister? Ik denk het niet, want dat is echt 'overleven'. Mijn moeder kan zich geen etentje, luxe of reis permitteren. Ze kan amper een kop koffie gaan drinken.

N.H.

