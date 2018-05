Overleven 23 mei 2018

00u00 0

Wij begrijpen heel goed hoe lezeres N.H. ('Overleven', Dialoog van gisteren) zich voelt. Ons moeder verblijft in een woon-zorgcentrum en betaalt maandelijks tussen 1.700 en 2.000 euro voor haar verblijf, maar haar weduwepensioen bedraagt slechts iets meer dan 1.300 euro. Er moet dus iedere maand bijgelegd worden en alsof dit nog niet genoeg is, moet zij ieder jaar ook nog ongeveer 450 euro belastingen betalen. Waarom, minister Van Overtveldt, moeten mensen die in een rusthuis verblijven en niet toekomen met hun pensioen ook nog eens belastingen betalen? Ik zou beschaamd zijn.

Marie-Jeanne Asselman, Liedekerke

HLN