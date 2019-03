Exclusief voor abonnees Overlevenden van de genocide keren 'Terug naar Rwanda' 26 maart 2019

Op 6 april is het precies 25 jaar geleden dat het vliegtuig van de Rwandese president Habyarimana werd neergeschoten en de genocide in Rwanda begon. In 100 dagen tijd werden er naar schatting 800.000 Tutsi's en Hutu's vermoord. De Canvas-documentaire 'Terug naar Rwanda' vertelt vanaf vanavond het drama van die genocide aan de hand van vijf persoonlijke verhalen.

