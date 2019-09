Exclusief voor abonnees Overleg over nieuw stadion in Anderlecht 11 september 2019

Een ballonnetje opgelaten - meer niet. Anderlechtmanager Michael Verschueren gaf in een interview met BRUZZ aan dat de club de droom voor een nieuw (en groter) stadion in Anderlecht niet heeft opgegeven. "Onze voorkeur gaat uit naar een eigen plek in de buurt van de huidige locatie. Nu de plannen van het Eurostadion in de prullenmand liggen, zijn de banden met de gemeente weer aangehaald. We gaan zelf voorstellen indienen in plaats van zomaar een beroep te doen op projectontwikkelaars." Die voorstellen zijn niet voor de korte termijn. Het betekent niet dat paars-wit de komende maanden niet gaat bouwen. Er komt wellicht een tribune... op het oefencomplex in Neerpede. (PJC)