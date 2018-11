Overheidsjob: bier analyseren 14 november 2018

U zou het misschien niet verwachten, maar de douane houdt zich niet enkel bezig met controles van voertuigen. De dienst Douane en Accijnzen heeft immers ook een druk bevraagd laboratorium: tot 20.000 analyses worden er elk jaar uitgevoerd. Dat is niet alleen op verdachte zaken, zoals wanneer er een onbekend poeder wordt aangetroffen in postpakketten, maar ook op doordeweekse dingen. Zo worden er jaarlijks 1.500 bieren geanalyseerd, om te kunnen bepalen of de accijns - die geheven wordt volgens de samenstelling van het bier - correct is. Het leeuwendeel van de 'fysico-chemische analyses' gebeurt op minerale oliën, zoals diesel.

