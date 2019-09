Exclusief voor abonnees Overheid wijst op voor- en nadelen van zelftesten 03 september 2019

De Vlaamse overheid wil de Vlamingen op de voor- en nadelen van screenings en zelftesten wijzen. De sensibiliseringscampagne komt er omdat het aanbod aan producten, toestellen en apps waarmee je zelf risico's kunt testen almaar toeneemt. Aangezien geen enkele test 100 procent betrouwbaar is, heeft het opsporen van een gezondheidsrisico of ziekte terwijl er nog geen duidelijke symptomen of klachten zijn zowel voor- als nadelen, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Een vals-positief resultaat leidt tot onnodige ongerustheid, overdiagnose en overbehandeling, terwijl vals-negatieve resultaten valse geruststelling met zich kunnen meebrengen." Wie vragen heeft over een screeningonderzoek, zelftest of bevolkingsonderzoek, overlegt best met zijn arts. Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be.

