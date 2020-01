Exclusief voor abonnees Overheid vecht Vlaams vuurwerkverbod aan 03 januari 2020

Net als de vuurwerkverkopers heeft ook de federale overheidsdienst Economie een procedure tegen het Vlaams vuurwerkverbod ingeleid bij het Grondwettelijk Hof. "Dat algemene verbod is disproportioneel en komt in feite neer op een marktverbod. Daardoor is het in strijd met de Europese richtlijn", zegt bevoegd minister Nathalie Muylle (CD&V). De voorbije nieuwjaarsnacht was de eerste waarin een algemeen Vlaams verbod op vuurwerk van kracht was. Enkel op plaatsen en momenten waarvoor het betrokken gemeentebestuur expliciete toestemming gaf, was het nog toegelaten. Muylle stuurde in december al een brief over de materie naar Vlaams minister-president Jambon. "Ik schreef daarin ook dat het verbod in Vlaanderen niet alleen betrekking heeft op knalvuurwerk, maar bijvoorbeeld ook op koud vuurwerk op taarten."

