Overheid stelt recordaantal vragen aan Facebook 10 januari 2020

De overheid in ons land heeft nooit eerder zoveel contact opgenomen met Facebook als vorig jaar, dat blijkt uit zogenaamde transparantierapporten van de technologiereus. In de eerste helft van 2019 werden 676 verzoeken gericht aan het socialemediakanaal, allemaal om informatie te krijgen over een account. Dat is ruim drie keer meer dan in dezelfde periode in 2014. Facebook reageert ook vaker op de vragen om info vanuit België: in 83% van de gevallen gaf het 'bepaalde data' aan de overheid. Twitter kreeg dan weer opvallend weinig verzoeken van onze overheid - slechts 23.