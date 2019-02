Overheid schiet 30 miljoen aan alimentatie voor 21 februari 2019

Afgelopen jaar is het bedrag aan achterstallig onderhoudsgeld in België opgelopen tot 432 miljoen euro - ruim een derde meer dan vijf jaar eerder, meldt VRT NWS. Amper 30 miljoen euro alimentatie kon teruggevorderd worden door de bevoegde dienst DAVO. En hoewel dat een stijging met 22% is tegenover 2017, blijft het een peulschil. Wie weigert alimentatie te betalen, doet dat vaak uit boosheid of wraak, klinkt het. "Maar het kan ook zijn dat de schuldenaar met andere schulden zit of werkloos is", stelt de FOD Financiën.