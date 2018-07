Overheid rijdt met vuilere auto's dan Vlaming Astrid Roelandt

20 juli 2018

06u00 1 De Krant Het wagenpark van de Vlaamse overheid is vervuilender dan dat van de Vlaming. In 2016 was bijna 59% van de wagens in Vlaanderen een diesel, maar bij de Vlaamse overheid ligt dat aandeel nog op 65,5%.

De Vlaamse regering buigt zich vandaag op haar traditionele superministerraad over onze luchtkwaliteit en het klimaatplan. Maar niet alleen particulieren en boeren hebben werk aan de winkel om onze uitstoot te verlagen, ook de Vlaamse overheid zelf. "De overheid spoort mensen - terecht - aan om hun vervuilende dieselwagens van de hand te doen en schonere voertuigen te gebruiken, maar nu blijkt dat ze zelf niet eens het goede voorbeeld geeft", zegt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a), die de cijfers opvroeg. "Hoe geloofwaardig ben je dan?"

Onder haar 4.361 dienstwagens heeft de Vlaamse overheid relatief gezien ook meer elektrische en hybride auto's, maar globaal is haar wagenpark iets vervuilender. In 2010 was ze nochtans nog een voorloper op dat vlak, maar die voorsprong is de Vlaamse overheid nu weer kwijt. "De ontdieseling loopt sterk achter op het Vlaamse gemiddelde."

Aan dit tempo doet de overheid er volgens Vandenbroucke nog dertien jaar over om haar beoogde ecologiescore te halen, terwijl dat voor de rest van de Vlaamse chauffeurs in minder dan zeven jaar in orde zou zijn. Hij vraagt dan ook dat minister Liesbeth Homans (N-VA), bevoegd voor het Vlaamse wagenpark, ervoor zorgt dat de oudste 'bakken' meteen vervangen worden door milieuvriendelijke, elektrische voertuigen. Toch een positieve noot: de Vlaamse ministers zelf rijden properder dan de dienstwagens van hun administratie.