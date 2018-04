Overheid publiceert lijst van malafide televerkopers 17 april 2018

Op 'oplichtersaandelijn.be' heeft de federale overheidsdienst (FOD) Economie een lijst gepubliceerd van malafide televerkopers en incassobureaus. Die moet consumenten beschermen tegen fraude. Vorig jaar kwamen er via het meldpunt van de FOD ruim 5.400 meldingen binnen over oplichting door televerkopers, goed voor een verlies van 480.000 euro. De oplichters bellen consumenten met een aantrekkelijk aanbod. Vaak gaat het om kortingbonnen voor reizen. Ze sturen dan een e-mail om te bevestigen, maar zelfs wanneer de consument niet ingaat op het aanbod, stromen de facturen binnen en worden agressieve incassobureaus ingeschakeld. Het is een vorm van oplichting die zich richt op de minst mondige mensen, klinkt het. Op de zwarte lijst staan momenteel een twintigtal te mijden televerkopers en een tiental zogenaamde incassobureaus.

HLN