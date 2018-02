Overheid moet alimentatie te vaak voorschieten: "Toch genoeg manieren om ex te doen betalen" Redactie

26 februari 2018

00u00 0 De Krant Steeds meer ouders kloppen aan bij de overheid, omdat hun ex-partner het onderhoudsgeld voor de kinderen niet betaalt. "Nochtans zijn er manieren genoeg om ouders tot betalen te dwingen", zegt Kamerlid Goedele Uyttersprot (N-VA).

Stel: je bent gescheiden en je ex wil maar niet betalen voor de kleren of studies van jullie kinderen. Als een rechter heeft beslist wat de rechten en plichten zijn van elke ouder, kan je een deurwaarder op hem of haar afsturen. Alleen: dat kost je al snel 250 euro, zonder enige garantie op succes. Alleenstaande ouders doen daarom steeds vaker een beroep op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), zo blijkt uit cijfers die Uyttersprot opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). DAVO is in feite een gratis deurwaarder, die de alimentatie voorschiet aan de ouder die er nood aan heeft. In 2011 werd er voor minstens 13.315 kinderen geen of te weinig onderhoudsgeld betaald. In 2016 liep dat op tot 17.924, een derde meer in vijf jaar tijd. DAVO geeft ouders in nood dan een voorschot van maximaal 175 euro per kind per maand. Nadien vordert het dat bedrag terug bij de ouder die er eigenlijk voor moest opdraaien.

In 2016 keerde de dienst voor bijna 28 miljoen euro aan voorschotten uit, maandelijks gemiddeld 130 euro per kind. Maar dat geld terugkrijgen is een ander paar mouwen. In 2016 werd slechts 39% teruggevorderd.

Deurwaarder

Dat wil niet zeggen dat het bedrag uiteindelijk niet terugvloeit naar de staat, benadrukt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. "Zo'n afbetaling loopt vaak over meerdere jaren, omdat het bijvoorbeeld gaat om mensen in precaire situaties, die niet meteen kunnen betalen. Vaak gaat het om een samenloop van schulden, of zijn ze bijvoorbeeld werkloos."

Bij wie een leefloon heeft, mag DAVO (tijdelijk) niets invorderen. In andere gevallen heeft het wel hefbomen om de ex-partner te laten betalen. "Wij kunnen dat geld bijvoorbeeld laten inhouden op iemands loon. Als we weten dat iemand iets verhuurt, kunnen we aan de huurder vragen om rechtstreeks aan ons te betalen. En er is ook nog de deurwaarder."

Laten vervolgen

Als je ex toch weigert te betalen, kan je een klacht indienen bij de politie, en hem of haar laten vervolgen omdat hij zijn onderhoudsplicht niet nakomt. "Elke dag ontvangen parketten zo gemiddeld zeven klachten", zegt Uyttersprot. "Maar vaak leidt dit tot seponering, en dat kan niet." Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukt dat seponering niet noodzakelijk wil zeggen dat er geen gevolg aan gegeven wordt. "Er kan intussen betaald zijn", nuanceert woordvoerster Sieghild Lacoere. "Inderdaad", erkent Uyttersprot, "maar als mensen na zo'n klacht ineens wél kunnen betalen, klopt er ook iets niet. We moeten het echt afdwingen, een voorschot van de overheid moet een allerlaatste vangnet zijn."

Volgens de politica hebben rechters genoeg mogelijkheden binnen het bestaande straffenarsenaal. "Iemands rijbewijs afnemen, bijvoorbeeld, dat is toch een serieuze stok achter de deur? Toch gebeurt het vandaag amper."