Overheid maakt potje van grote bouwprojecten 19 augustus 2019

De federale overheid is niet in staat om grote vastgoedprojecten op een goeie manier uit te voeren. Bij dossiers vanaf vijftig miljoen euro ontbreekt het aan goeie procedures, met enorme geldverspilling tot gevolg. Dat schrijft 'De Tijd', op basis van een auditrapport dat het kon inkijken. In het rapport wordt het hoofdkantoor van de federale politie genoemd. Bij de bouw daarvan zouden tientallen miljoenen euro's zijn verspild. Geen gevolg van toeval, maar te wijten aan structurele problemen. De Regie der Gebouwen liet afgelopen weekend weten dat ze de aanbevelingen ter harte zal nemen. Ze wijst er ook op dat de audit al enkele jaren geleden plaatsvond. "We hebben onze interne procedures al aangepast en verfijnd", luidt het.

