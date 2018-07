Overheid krijgt passagierslijsten Eurostar en Flixbus 26 juli 2018

De overheid zal binnenkort de passagiersgegevens van hogesnelheidstreinen, internationale bussen en de Flixbus kunnen verzamelen en verwerken. De regering heeft het licht op groen gezet voor twee proefprojecten, zo maakte binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) gisteren bekend. "Zo kunnen de veiligheidsdiensten op voorhand de namen van passagiers screenen - belangrijk in de strijd tegen terreur en zware criminaliteit. We willen vermijden dat criminelen en terroristen vrij Europa kunnen doorkruisen." Voor het vliegverkeer is de maatregel over de verzameling en verwerking van passagiersgegevens al in voege.