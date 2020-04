Exclusief voor abonnees Overheid bestelde al 35 miljoen maskers 04 april 2020

De taskforce 'shortages' heeft intussen al meer dan 35 miljoen mondmaskers besteld. Gisteren zijn er nog 7 miljoen aangekomen uit China. Alle bestellingen worden nu aan een kwaliteitstest in een labo onderworpen. En dat blijkt nodig: al bij de eerste controle rezen er twijfels, volgens bevoegd minister De Backer (Open Vld). De overheid controleert nu op voorhand of de bedrijven waarbij ze een bestelling wil plaatsen, voldoen aan de normering, en of ze over de nodige certificaten beschikken. Ze vraagt de leverancier ook om stalen te sturen. Die worden in onze Belgische labo's gecontroleerd voor er een bestelling wordt geplaatst.