Overgangsweekend in het veldrijden 01 december 2018

In navolging van zowat alle andere veldrittenoren vertrok Mathieu van der Poel gisteren als laatste op stage naar Benicassim. De Soudal GP Hasselt (zaterdag) en de Zilvermeercross in Mol (zondag) worden bijgevolg magere beestjes. 'Thuisblijver' Corné van Kessel is de enige uit top tien van de UCI-wereldranking die twee keer in actie komt, net als onder meer Mathieu's broer David van der Poel, Meeusen en Bosmans.