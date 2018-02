Overdag meestal droog 10 februari 2018

Het weekend begint met vrij wolken en nog een paar buien. Aan zee klaart het snel op en die opklaringen breiden zich uit over het hele land. Pas in de namiddag verdwijnen ook de wolken en de laatste buien uit het oosten van het land. 's Avonds trekt de hemel opnieuw dicht vanaf de kust en dan kan er alweer wat lichte regen of sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 4 en 6 graden, ten zuiden van Samber en Maas tussen 0 en 4 graden. De wind waait matig uit het westen. Vanavond wordt het betrokken en gaat er regen vallen, die voorafgegaan wordt door wat sneeuw. 's Nachts kan in het oosten nog een hele tijd sneeuw vallen én blijven liggen. In het westen gaat die al snel over in regen. Tegen de ochtend wordt het droog. Minima tussen 1 en 4 graden in Vlaanderen, op de Hoge Venen blijft het vriezen. het westen. De wind wordt vrij krachtig en draait naar het zuidwesten.

