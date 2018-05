Overbodige Berrier wil blijven 22 mei 2018

Hoewel KV Oostende hem liever kwijt dan rijk is, lijkt Franck Berrier (34) zich niet zomaar neer te leggen bij een vertrek. De Fransman liet zaterdag in de laatste match tegen Antwerp zien dat hij nog steeds van grote waarde is voor de kustploeg en hoopt dan ook op een nieuwe kans onder Gert Verheyen. "Dit seizoen heb ik zowat alles meegemaakt, maar ondanks alles heb ik op het veld toch laten zien dat ik nog iets kan bijdragen. Oostende wil dat ik vertrek, maar ik heb alvast die intentie niet. Ik heb nog een contract voor een seizoen en mijn familie is hier gelukkig aan zee. Ik zal dus niet veranderen om te veranderen, al zal ik mij zoals elke voetballer over elk voorstel buigen. Na mijn vakantie kom ik terug op 18 juni en dan zien we wel. Nu wil KVO mij laten gaan, maar misschien denkt de nieuwe trainer daar anders over en kan ik mij bewijzen voor hem." (TTV)

