Overbodige Berrier mag niet meer spelen, Rozehnal beëindigt carrière 05 april 2018

Hoewel KV Oostende volop een gooi doet naar winst in play-off 2, zal het daarbij spelmaker Franck Berrier wellicht niet meer al te vaak gebruiken. Technisch Directeur Hugo Broos wil de Fransman, wiens contract na dit seizoen ontbonden zal worden, immers in principe niet meer in actie zien komen. Hoewel het eigenlijk de bedoeling is dat Berrier abrupt aan de kant wordt geschoven, deed coach Adnan Custovic vorige maandag op het veld van Antwerp toch nog een beroep op de spelmaker, die in de loop van de tweede helft in het veld werd gebracht. Afwachten of Berrier ook de komende weken nog minuten zal maken of niet. Zoals verwacht zet David Rozehnal na een maandenlange inactiviteit een punt achter zijn carrière. De Tsjech keerde voor Nieuwjaar terug naar zijn vaderland wegens familiale problemen en besloot nu definitief om het professionele voetbal voor bekeken te houden. Wel gaat hij in eigen land aan de slag in de lagere reeksen bij de club waar zijn broer speelt. De 37-jarige Rozehnal kwam tijdens zijn indrukwekkende loopbaan uit voor Club Brugge, PSG, Newcastle, Lazio, HSV, Lille en uiteindelijk dus KVO. (TTV)

