31 januari 2019

Alle maatregelen voor het klimaat zijn spijtig genoeg een maat voor niets als het hoofdprobleem niet wordt aangepakt, namelijk de overbevolking van onze planeet. Volgens de recentste cijfers van de WHO komen er dagelijks naar schatting een

200.000 mensen bij. Dit is gewoon onhoudbaar voor de planeet. Vroeg of laat gaat dit uitmonden in (burger)oorlogen en dan is het meteen gedaan met de planeet.

Marc Vossen, Itterbeek

