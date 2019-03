Exclusief voor abonnees Overbemesting wordt harder aangepakt 27 maart 2019

00u00 0

De Vlaamse regering heeft een nieuw Mestactieplan goedgekeurd, het zesde al in zijn soort. Daarmee wil de regering de nitraatvervuiling van onze rivieren weer onder controle brengen. In het Mestrapport 2018 bleek eind vorig jaar nog dat bij 28% van de metingen de nitraatnorm werd overschreden, terwijl de Vlaamse regering op hooguit 5% had gemikt. De nieuwigheid in het zesde Mestactieplan is dat Vlaanderen wordt ingedeeld in vier gebiedstypes, afhankelijk van de gemiddelde nitraatconcentratie. In totaal krijgen 400.000 hectare strengere voorwaarden dan in het vorige plan. Tegelijk komen er meer controles voor veel landbouw- en mestverwerkingsbedrijven en wordt er meer ingezet op sensibilisering. (ARA)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen