Overal naartoe met trein voor 10 euro

De NMBS lanceert het 'Happy Ticket', een nieuw voordelig biljet tijdens de eindejaarsperiode. Volgend weekend en tijdens de kerstvakantie kunnen reizigers daarmee elk traject heen en terug afleggen voor slechts 10 euro. Ook het populaire 'Go Unlimited' is tijdens de kerstperiode weer beschikbaar. Wie jonger is dan 26 jaar kan daarmee voor 15 euro een week lang onbeperkt reizen met de trein. Uitkijken wordt het ook naar de 'Happy Train', een kersttrein die zowel aan de binnen- als buitenkant is versierd. De Kerstman en zijn elfjes zullen geregeld meereizen. Tot 21 december spoort de trein, die in menig station zal worden verwelkomd door een kerstkoor, in de voorstadzones van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Vanaf 22 december tot en met 6 januari rijdt de kersttrein op het volledige Belgische net. In totaal zal hij 155 stations aandoen.

