Overal blazen dit weekend 00u00 1

Vanaf vanavond 18 uur tot maandag 6 uur staan de federale wegpolitie en 128 lokale korpsen paraat om overal alcoholcontroles uit te voeren tijdens het jaarlijkse 'Weekend zonder alcohol achter het stuur'. "Tijdens de vorige editie begin 2017 hielden we 40.238 chauffeurs tegen", klinkt het. "Ondanks het feit dat onze actie was aangekondigd, blies toch nog 2,12% positief. We blijven maar te tolerant voor alcohol en rijden. In 2016 was 1 op de 8 letselongevallen te wijten aan overmatig drankgebruik. Terwijl er toch genoeg alternatieven zijn: bijvoorbeeld op voorhand een BOB aanduiden, het openbaar vervoer nemen, een taxi bellen of ter plaatse overnachten." (KSN)