Overal belangen, tot in Adidas toe 04 december 2018

Bovenaan Frères zakenimperium, dat op 6,5 miljard euro wordt geschat, staat de Stichting Frère-Bourgeois. Zo'n stichting is een handige manier om een familiaal vermogen door te geven zonder te veel erfenisrechten te moeten betalen. Daaronder hangen de echte machtscentra. Enerzijds is er de holding Financière de la Sambre, waarin de jachtdomeinen en bossen van de familie zitten. Anderzijds is er de holding Frère-Bourgeois, met een wijndomein en taxfreeshops, maar ook de holding GBL. Die bevat genoteerde participaties, zoals Adidas en Umicore, en belangen in niet-genoteerde bedrijven, zoals snackbedrijf Vanreusel. (FrD)

