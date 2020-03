Exclusief voor abonnees Overaanbod aan groente en fruit (behalve Spaanse citroenen) 28 maart 2020

Zullen er weldra tekorten zijn in de afdeling groente en fruit? En zullen we er meer voor moeten betalen? Op het slinkende aanbod van citrusvruchten na, in het bijzonder citroenen uit Spanje, is er geen reden tot bezorgdheid. Integendeel: door het mooie weer en de weggevallen verkoop aan de horeca is er een overaanbod aan inheemse groente en fruit. Asperges, die in een 'normaal' seizoen voor 80% naar de restaurants gaan, zullen spotgoedkoop worden. Ook sla, tomaten en komkommers zijn er in overvloed tegen gunstige prijzen. Omdat plukkers in Spanje niet met busjes naar de plantages gebracht mogen worden, inpakkers afstand moeten houden en ook het transport hinder ondervindt, is de aanvoer van citrusvruchten problematisch. En net nu is er veel vraag naar citroenen, omwille van hun hoog vitamine C-gehalte en lange houdbaarheid. Dat resulteert niet noodzakelijk in hogere winkelprijzen en bovendien wordt voor citrusvruchten binnenkort overgeschakeld naar aanvoer uit Zuid-Amerika en Noord-Afrika. Ook voor druiven en meloenen kunnen we rekenen op aanvoer uit Zuid-Amerika. (LB)

