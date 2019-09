Exclusief voor abonnees Over zijn toekomst: "EK is realistisch" 12 september 2019

Een afscheid is nog niet voor morgen. Vincent Kompany (33) heeft zijn bedoeling om door te gaan als Rode Duivel gisteren andermaal uitgesproken. "Het EK is zeker realistisch. Het WK? (lacht) Laat ons even rustig aan doen. Ik ben in elk geval nog graag speler, ik kan nog iets bijbrengen - en ik ben zelfkritisch, hoor. En in die context ben ik er niet het type naar om zomaar op te geven." Kompany miste de laatste interlands door blessures, maar bondscoach Roberto Martínez liet al verstaan nog op de verdediger te rekenen. (PJC)