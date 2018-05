Over zijn kamergenoot: "Dumoulin is heel communicatief" 18 mei 2018

Tom Dumoulin staat in het klassement op een tweede plaats en heeft nog steeds uitzicht op het verlengen van zijn titel in de Giro. "Hij straalt in elk geval zelfvertrouwen uit", weet Vervaeke. "Hij ziet er bijzonder relaxed uit, wat erop wijst dat hij erin gelooft. Hoe ik hem als kopman ervaar? Als zeer communicatief. Als er iets fout is gelopen, zal hij niet twijfelen om het te bespreken. Maar dan wel op een aangename en rustige manier. Ideaal, want van feedback word je alleen maar beter. Zolang het niet op een brutale manier gebeurt. En dat is nooit het geval." Slaapkamergenoten zijn de twee in deze Giro niet. Tot de tweede rustdag sliep Vervaeke samen met Roy Curvers, sinds dinsdag met Laurens ten Dam. "We wisselen bewust", verduidelijkt Van Dongen. "En het is geen 'lotjetrek'. We proberen om de meer ervaren jongens te matchen met onze jongeren." (DNR)

