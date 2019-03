Over zijn functie: "Nog geen seconde beklaagd" 16 maart 2019

Hij verloor drie kilogram aan spiermassa, maar verder is Timmy Simons als hulptrainer dezelfde gebleven. Afwachten of hij volgend seizoen op post blijft. In elk geval heeft de oude krijger zich de keuze niet beklaagd: "Het viel veel beter mee dan verwacht. Vergeet niet dat we in juni, vlak voor de voorbereiding, nog niet wisten wat ik precies zou doen voor Club. In het begin wou ik meedoen met de jongens, miste ik het voetbal. Na een paar weken was dat voorbij. Ik zag de spelers afzien en vroeg me af hoe ik dat twintig jaar gedaan had. En besefte dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik heb me dit geen seconde beklaagd."

