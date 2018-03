Over vergiftiging spion: "Nonsens. Rusland hééft geen chemische wapens" 19 maart 2018

Poetin liet het in zijn overwinningsspeech niet na in te gaan op het huidige conflict met Groot-Brittannië, dat Rusland ervan beschuldigt achter de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal te zitten. Dat deed hij gisteravond af als "nonsens". "We hebben al onze chemische wapens vernietigd onder het toezicht van internationale waarnemers", aldus Poetin. Daarmee spreekt hij de Britse buitenlandminister Boris Johnson tegen, die bij de BBC nog even het gaspedaal indrukte: "We hebben bewijs dat Rusland de afgelopen 10 jaar niet alleen de levering van zenuwgas heeft onderzocht met het oog op moordaanslagen, maar ook novitsjok heeft gemaakt en opgeslagen", zei hij.

HLN