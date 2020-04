Exclusief voor abonnees Over vechtlust Welkom in het weekend 04 april 2020

00u00 0

Er zijn duidelijk twee soorten mensen. De eersten maken van deze quarantaine een féést. Elke dag van de semilockdown ligt er een hindernisparcours in hun living, met kinderen die juichend van de sofa tot in de bloempotten tot op de vensterbank springen. De opnames van het Instagram-filmpje stoppen pas als iemand met zijn melktandjes door zijn lip stuikt, en mama moederziel alleen de kussens weer in de sofa staat te sleuren.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis