Over twee weken weet Bart De Pauw of hij anonieme klachten mag lezen 23 november 2018

Tv-maker Bart De Pauw hoort op 7 december of hij de anonieme klachten die de VRT-preventieadviseur verzamelde mag inkijken. De enveloppen met de verklaringen zijn verzegeld. Alleen de onderzoeksrechter mocht ze tot nu toe lezen. De VRT wil de enveloppen niet vrijgeven omdat verklaringen aan de preventie-adviseur onder het beroepsgeheim vallen. Via zijn advocaat vroeg De Pauw enkele weken geleden aan de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) om toch inzagerecht te krijgen. Hij wil weten welke vrouwen over hem hebben geklaagd en

