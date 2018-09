Over twee weken ontmoeten Koreaanse leiders elkaar 07 september 2018

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zullen elkaar in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang ontmoeten van 18 tot 20 september. Dat maakte het presidentiële kantoor in Seoel bekend. De data zijn woensdag vastgelegd op een vergadering tussen delegaties van beide landen in Pyongyang. Kim Jong-un herbevestigde daarbij zijn engagement voor een kernwapenvrij Koreaans schiereiland, aldus het Noord-Koreaanse staatsnieuwsagentschap KCNA.