Over Supertramp "Rick was jaloers op 'valsspelers' van Simple Minds" 29 juni 2020

De Britse symfonische rockgroep Supertramp ('Give a Little Bit') werd opgericht door Rick Davies (75). Een man die nogal worstelde met wraakgevoelens, zegt Bloom. "In 1979 was Rick het terrein van A&M Records opgelopen, en iedereen was uit z'n bungalow gekomen om voor hem te buigen en dag te zeggen. Met andere woorden: hij was behandeld als een rockster. Maar dit jaar, in 1980, besteedde niemand aandacht aan hem." De reden daarvoor was simpel: A&M had nieuwe helden gevonden. De Schotse band Simple Minds. Rick zag groen van jaloezie. "Wat hem stoorde was dat hij zeventien jaar gewerkt had om uitzonderlijke muziek te leren maken op een ouderwets instrument: de piano. Maar Rick was ervan overtuigd dat Simple Minds computers hadden gebruikt, synthesizers en samples. Toestellen die ze in een jaar of twee onder de knie hadden kunnen krijgen. Dat was niet eerlijk, vond Rick. Valsspelen, zelfs."

