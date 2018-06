Over Rode Duivels: "Halve finale zou mooi zijn" 14 juni 2018

00u00 0

Nicolas Lombaerts (33) zat vier jaar geleden in Brazilië nog in de selectie, maar sinds Martínez overnam, verdween hij van het voorplan. "Uiteraard was ik er liever zelf nog bij geweest, maar ik heb me nooit illusies gemaakt. Ik heb de voorbereiding vanop vakantie gevolgd. Je kan er moeilijk aan ontkomen natuurlijk. (grijnst) Ik vind het jammer dat Nainggolan er niet bij is. Ik denk dat de meesten hem wel op het vliegtuig naar Rusland hadden willen zien zitten. Hij verdiende het ook, maar het is de trainer zijn goed recht om hem niet mee te nemen. We hebben goed afgesloten tegen Costa Rica, maar het blijft altijd de vraag wat we tegen een topland kunnen. We hebben nu Portugal gehad. Engeland wordt de eerste echte waardemeter. Panama lijkt me geen serieuze test, Tunesië misschien iets meer. Tegen Engeland gaat duidelijk worden waar we op kunnen mikken. De halve finale halen zou mooi zijn, maar het is niet echt aan mij om de ambities uit te spreken. Als je zo ver wil raken, kom je in de kwartfinale waarschijnlijk een topland tegen, maar dat is op een WK op een gegeven moment altijd het geval. Ik denk wel dat we mogen zeggen dat we iedereen kunnen kloppen. Tegen Brazilië of Duitsland zijn we dan wel de underdog, maar het is niet onmogelijk om zo'n land uit te schakelen. Wie mijn favoriet is? Brazilië maakte indruk in de voorbereiding en hoort altijd bij de favorieten. Neymar heeft het beste team om zich heen. Op dat vlak moeten Messi en Ronaldo het toch met iets minder doen." (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Brazilië

sport

sportdiscipline

voetbal

Messi

Engeland

Martínez

Ronaldo