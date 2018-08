Over mogelijke transfer Ochoa: "Er is geen akkoord" 07 augustus 2018

00u00 0

Preud'homme kwam gisteren kort terug op een eventuele transfer van doelman Ochoa naar Napoli. "Er is geen akkoord en hij ligt nog onder contract bij Standard. Dus hij zit in de selectie. Als je prof bent en er is nog geen akkoord gevonden, moet je daarmee kunnen omgaan. Ik heb er ook met hem over gesproken."