Over Mbappé: "Hij moet zich niet negatief laten beïnvloeden"

Hij was naar eigen zeggen "verrast". Thomas Meunier had PSG-ploegmaat Kylian Mbappé, tegen België erg cynisch voetballend, nooit eerder zo bezig gezien. "Ik denk dat de bondscoach hem dat gevraagd moet hebben, want... (maakt zijn zin niet af) Weet je, Kylian zal op termijn wel beseffen dat men jongens als Ronaldo (de Braziliaan, red.) en Zidane (nochtans een speler die ook geregeld rood pakte, red.) nog steeds herinnert vanwege hun talent én hun onberispelijke attitude op het terrein. Kylian heeft de kwaliteiten om ook zo een legende te worden, daar moet hij eens aan denken en zich niet negatief laten beïnvloeden." 't Was in elk geval opvallend, de 'raad' van Meunier... (PJC)