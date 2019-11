Exclusief voor abonnees Over Kristalijn: 09 november 2019

00u00 0

De wenslijstjes die bij Sinterklaas in de brievenbus vallen, zullen volgens Séverine de Lophem van Kristalijn heel vaak minstens één item van het merk Haba bevatten. "Een topper is de knikkerbaan, die geschikt is voor kindjes vanaf twee jaar. Maar omdat je de baan kan uitbreiden, kan ze als het ware meegroeien met de kinderen." Om deze knikkerbaan aan te schaffen, moet de Sint 99,95 euro uit zijn portefeuille opdiepen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu