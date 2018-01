Over het water waait het nog veel harder 00u00 0

In het Verenigd Koninkrijk, zoals hier in Porthcawl in Wales, sloeg storm Eleanor nog een stuk harder toe. In Engeland raakte een man gewond door een omgevallen boom, in Noord-Ierland zaten 12.000 gezinnen zelfs een tijd zonder stroom. Ook onze noorderburen deelden in het slechte weer: in het Nederlandse Vlissingen werd een windstoot van 141 kilometer per uur gemeten en op de luchthaven van Schiphol schrapten luchtvaartmaatschappijen 252 vluchten. In Duitsland gingen twee luchthavens aan de Duits-Franse grens dicht. (BCL)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee