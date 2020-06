Exclusief voor abonnees Over de peiling 20 juni 2020

00u00 0

De Grote Peiling van 'Het Laatste Nieuws', 'VTM Nieuws', RTL en 'Le Soir' werd tussen woensdag 10 en maandag 15 juni 2020 online afgenomen door Ipsos bij 2.517 Belgen van 18 jaar en ouder. 951 Vlamingen, 986 Walen en 580 Brusselaars werden bevraagd. De maximale foutenmarge bedraagt 3,2% in Vlaanderen, 3,1% in Wallonië en 4,1% in Brussel.