Ovatie voor Crasson en Gillet

Vlak voor de aftrap veerde het Astridpark een eerste maal recht, de fans van paars-wit gunden Bertrand Crasson (46) en Guillaume Gillet (33) een staande ovatie. Die laatste kwam nog voor AA Gent uit, voor hij in 2006 naar Anderlecht trok en zag dus twee van zijn ex-werkgevers aan de slag als eregast. Tegenwoordig verdient Gillet de kost bij Olympiakos. Crasson maakte zich na zijn actieve spelerscarrière nuttig als coach in Thailand. Ook op te merken op de tribunes: John van den Brom. De Nederlander, die Anderlecht in 2013 de landstitel bezorgde, zat prominent in de buurt van manager Herman Van Holsbeeck. Met de Nederlandse nummer drie AZ sloot hij afgelopen zaterdag zijn laatste match van 2017 winnend af: 3-1 tegen Heerenveen. (MGA/PJC/GLA)

