Outfits waren tweedehands, maar hun liefde blinkt als nieuw 23 maart 2019

Herr Seele & Katia zeggen ja

Herr Seele (59) is gisteren in Oostende getrouwd met zijn Katia (50). Geen koets of opgeblonken oldtimer bracht hen naar het stadhuis, wel de met graffiti bespoten vrachtwagen van de kunstenaar zelf. Het koppel straalde toen ze door een twintigtal vrienden werden toegejuicht. Herr Seele - of Peter van Heirseele, zoals hij echt heet - droeg een muntgroen pak dat hij op eBay had besteld. Ook Katia Belloy, in het dagelijks leven schrijfster, droeg tweedehands. Zij maakte haar opwachting in een lange blauwe jurk die haar aanstaande voor haar had gekocht. "Het komt van Oxfam en kostte amper 12 euro, maar kijk eens hoe mooi het is", glunderde de trotse bruid. De ceremonie werd geleid door burgemeester Bart Tommelein en schepen Hina Bhatti. "Zo, het is gebeurd. Zijn we nu verplicht om kinderen te maken?", knipoogde Herr Seele richting Tommelein. "Nee, natuurlijk niet, maar je mag wel zoveel oefenen als je wil", antwoordde de burgemeester gevat. Het koppel leerde elkaar zeven jaar geleden kennen, intussen zijn ze zo'n twee jaar samen. Voor Herr Seele is het zijn tweede huwelijk, Katia trouwt voor het eerst. Op 6 en 7 april gaat het grote trouwfeest door in Grimbergen, waar zij opgroeide. (AVA)

