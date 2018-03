Outdoormerk Patagonia lanceert ongewone datingsite 17 maart 2018

Het Amerikaanse outdoorbedrijf Patagonia lanceert in de Verenigde Staten een datingwebsite voor natuurliefhebbers en reizigers die begaan zijn met het milieu. Wie meedoet, vindt er geen match in de liefde, maar wel contact met organisaties die de milieuproblemen aanpakken waarmee reizigers begaan zijn. Je kunt zelf aanduiden wat je belangrijk vindt (biodiversiteit, klimaat, land en water) en krijgt vervolgens een overzicht en datingverzoeken van natuurverenigingen bij jou in de buurt.

HLN