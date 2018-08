Oulare (weer) op weg naar Antwerp 06 augustus 2018

00u00 0

Obbi Oulare (22) staat dicht bij een transfer naar Antwerp. De spits van het Engelse Watford was zaterdag opnieuw te gast op de Bosuil. Net als de oefenmatch tegen Panathinaikos woonde hij nu ook het competitieduel tegen KV Kortrijk bij. Oulare gaf vorig seizoen tijdens zijn uitleenbeurt bij Antwerp zelf al vaker aan graag langer te willen blijven en ook de Great Old heeft een plekje voor hem in de kern. Tussen de speler en het stamnummer 1 is er dan ook geen probleem. Alleen de clubs zijn er nog niet helemaal uit. Antwerp mikt op een definitieve transfer, maar het is niet duidelijk hoe hoog de vraagprijs ligt. Watford betaalde drie jaar geleden zo'n 8 miljoen euro om de spits bij Club Brugge weg te halen. Oulare revalideert momenteel in Antwerpen bij Lieven Maesschalck van een heupblessure en is nog niet meteen inzetbaar. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN